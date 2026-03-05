وأفادت الوكالة نقلا عن مصدرين مطلعين، إن المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية على إيران ستتضمن استهداف طائراتها المقاتلة لمواقع الصواريخ الباليستية المدفونة في أعماق الأرض.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية ستشمل المخابئ التي تخزن الصواريخ الباليستية والمعدات المرتبطة بها.

وذكر مصدر أن إسرائيل تهدف إلى تحييد قدرة إيران على شن هجمات جوية على إسرائيل بحلول نهاية الحرب، التي ركزت أيضًا على القضاء على القيادة الإيرانية.

وفي بيان صدر الخميس، قال الجيش إن سلاح الجو شن خلال الليل هجوما على "أحد مواقع البنية التحتية تحت الأرض، يستخدمه النظام الإيراني لتخزين الصواريخ الباليستية ومواقع تخزين الصواريخ المخصصة للاستخدام ضد الطائرات".

وقال دوغلاس باري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، يوم الأربعاء، إن تقديرات المعهد تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك بعض صواريخ كروز الهجومية الأرضية، وهي أسلحة موجهة بدقة تطير على ارتفاع منخفض لتفادي كشف الرادار.

وذكر مصدر مطلع ومصدر أمني أن إسرائيل قصفت بنفس الطائرات الحربية إيران ولبنان في عملية واحدة، حيث استهدفت أهدافًا في طهران أو غرب إيران في طريقها إلى هناك، وقصفت مواقع حزب الله في طريق عودتها.