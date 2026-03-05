ووثقت التسجيل وقوع انفجار مفاجئ من موقع التجمع، كما سمع دوي انفجار قوي وسط حالة من الذعر وصراخ الحاضرين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن الموقع كان يضم عناصر تابعة لمجموعات دينية وتنسيقية.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" نقلا عن وسائل إعلام رسمية، أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن سقوط قتلى.

ويأتي هذا الحادث في ظل توترات غير مسبوقة تشهدها المنطقة، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الهجمات الجوية على أهداف إيرانية نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين.