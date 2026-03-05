وصدر بيان مشترك عن التكتلين بعد مؤتمر عبر رابط الفيديو لوزراء خارجية دولهما، جاء فيه: "الوزراء أكدوا على التزامهم باستقرار المنطقة ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي".

وأضاف البيان: "أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة.. (واتفقوا على) بذل جهود دبلوماسية مشتركة للتوصل إلى حل دائم" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي و"السماح في النهاية للشعب الإيراني بتقرير مصيره".