وقال بيان للجيش: "إنذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت. أنقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا".

وأمر الجيش "سكان أحياء برج البراجنة والحدث بالتوجه شرقا باتجاه جبل لبنان على محور بيروت دمشق، وسكان أحياء حارة حريك والشياح بالانتقال شمالا باتجاه طرابلس بمحور بيروت طرابلس، وشرقا لجبل لبنان على أوتوستراد المتن السريع".

وحذر الجيش الإسرائيلي من التوجه جنوبا، مضيفا: "أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر".

وختم الجيش بيانه قائلا: "سنبلغكم بالوقت المناسب للعودة إلى بيوتكم".

وشنت إسرائيل مؤخرا ضربات على مناطق متفرقة من لبنان، شملت ضاحية بيروت الجنوبية، على وقع الصراع مع حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، وبدأت قواته التوغل باتجاه بلدات حدودية، كان قد دمر الجزء الأكبر منها خلال الحرب الأخيرة.

والأربعاء أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان جنوب لبنان بالكامل، مطالبا إياهم بالتوجه إلى شمال نهر الليطاني.