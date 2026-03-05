ووفق بيان الوزارة: "رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (5 مارس 2026) 7 صواريخ باليستية حيث تم التعامل وتدمير عدد 6 صواريخ باليستية فيما سقط عدد 1 صاروخ باليستي داخل أراضي الدولة".

كما رصدت 131 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 125 طائرة مسيرة، بينما سقطت 6 في أراضي الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد عدد 196 صاروخا باليستيا، حيث تم تدمير 181 صاروخا باليستيا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، و سقط عدد 2 صاروخ على أراضي الدولة.

كما تم رصد 1072 مسيرة إيرانية واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضا رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".

ووفق بيان الوزارة: "خلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و 94 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الاوغندية، الارتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية".

وتابع البيان: "تؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".