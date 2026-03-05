أعلنت قطر، الخميس، التصدي لهجمات صاروخية جديدة.
وقالت وزارة الدفاع القطرية إن الدولة تعرضت لهجوم صاروخي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تتصدى لها.
وقال شهود عيان إن انفجارات متعددة سمعت في الدوحة، بينما تصاعد الدخان من منطقة على الحافة الغربية للمدينة.
وكالات - أبوظبي
