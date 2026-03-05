وقالت وزارة الدفاع القطرية إن الدولة تعرضت لهجوم صاروخي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تتصدى لها.

وقال شهود عيان إن انفجارات متعددة سمعت في الدوحة، بينما تصاعد الدخان من منطقة على الحافة الغربية للمدينة.