وجاء في بيان هيئة الأركان: "تم قبول طائرات أميركية لتقديم الدعم العملياتي (وليست طائرات مقاتلة)، في قاعدة إيستر الجوية بفرنسا".

وأضاف البيان: "نظرا للظروف الراهنة، اشترطت فرنسا عدم مشاركة هذه الطائرات بأي شكل من الأشكال في العمليات التي تجريها الولايات المتحدة في إيران، وإنما حصرا في دعم الدفاع عن شركائنا في المنطقة".

وتابع البيان أن فرنسا "حصلت على تأكيدات كاملة بهذا الشأن".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الثلاثاء أنه أمر بنشر وسائل عسكرية ضخمة، من ضمنها حاملة الطائرات "شارل ديغول" مع القطع البحرية والإمكانات الجوية المرافقة، غربي البحر المتوسط.

وتعتمد فرنسا منذ اندلاع الحرب التي بدأت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران واتسعت مع الرد الإيراني إلى أنحاء المنطقة، موقفا "دفاعيا صرفا"، بحسب تعبير ماكرون.

وترتبط فرنسا باتفاقات دفاعية مع دول خليجية تعرضت لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات.