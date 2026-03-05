وقالت وزارة خارجية أذربيجان إن إحدى ‌الطائرتين سقطت ‌على مطار ⁠في ناخشيفان قرب الحدود مع ⁠إيران، بينما سقطت الأخرى قرب مدرسة.

ونددت الوزارة في ⁠بيان بالهجمات، وطالبت إيران ⁠بتقديم تفسير، وقالت إن أذربيجان "تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رد مناسبة".

ولم يصدر أي تعليق حتى ‌الآن من جانب إيران.

وفي وقت سابق من الخميس، قال مصدر قريب من الحكومة ‌في أذربيجان لـ"رويترز" إن ‌صواريخ ‌وطائرات مسيّرة قادمة من ‌جهة ‌إيران ⁠سقطت داخل ⁠نطاق ‌مطار ⁠ناخشيفان.

ويقع مطار ناخشيفان ⁠الدولي على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود مع إيران.