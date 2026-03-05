ويمثل هذا الحادث أول إسقاط لطائرة مأهولة بواسطة مقاتلة "إف 35"، وأول مرة منذ نحو 40 عاما يسقط فيها سلاح الجو الإسرائيلي طائرات مأهولة.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، فإن الطائرة الإيرانية أقلعت من مطار مهرأباد في طهران.

ويسمع في الفيديو قائد المقاتلة الإسرائيلية وهو يقول: "تم الأمر، الهدف سقط، نواصل الهجوم".

ويعتبر سلاح الجو الإيراني، بما في ذلك مقاتلات "إف 4" و"إف 5"، قديما في معظمه، ولا يضاهي طائرات "إف 15" و"إف 16" و"إف 35" التي تمتلكها إسرائيل، إلا أن "ياك 130" أكثر تطورا من بعض الطائرات الأخرى.