وأكد الجيش في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، "احترامه لسيادة تركيا".

وكانت وزارة الدفاع التركية ‌قالت ‌الأربعاء، ⁠إن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة ⁠لحلف ‌شمال الأطلسي (ناتو) ⁠دمرت صاروخا بالستيا ⁠أُطلق من إيران باتجاه المجال الجوي التركي.

وأسقط الصاروخ فوق شرق البحر ⁠المتوسط، علما أنه مر فوق سوريا والعراق.

وأثارت الواقعة تكهنات باحتمال انضمام حلف شمال الأطلسي (ناتو) للحرب على إيران، إذ أن تركيا أحد أعضائه.

وقال أمين عام الناتو مارك روته: "شاهدتم عندما وردت أنباء عن صاروخ كان متجها نحو تركيا، وكان من المحتمل أن يؤثر على المصالح الأميركية في تركيا، وقد اعترضته منظومات الدفاع الصاروخي التابعة للناتو".

لكنه لم يكشف عما إذا كان الحلف ينوي تفعيل بند الدفاع المشترك في الناتو، المعروف بالمادة 5، التي تنص على أن أي هجوم على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على جميع الأعضاء.