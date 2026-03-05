وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "منذ تصاعدت الأمور إلى العنف، تواصلت معنا عدة دول"، مشيرا إلى أن عددها بلغ نحو 12 دولة.

وأضاف المسؤول: "أبدى البعض رغبته في معرفة ما إذا كان بإمكانهم المساعدة في حل الأزمة، وقد تواصلنا معهم".

وكانت تقارير أشارت سابقا إلى أن الاستخبارات الإيرانية أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لفتح قنوات اتصال بشأن كيفية إنهاء الحرب، وأوضحت أن الرسائل نقلت إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عبر دولة ثالثة.

إلا أن وكالة أنباء "تسنيم" نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن طهران لم توجه أي رسالة إلى الولايات المتحدة، بل و"لن ترد على رسائلها".

كما أن مسؤولين أميركيين أكدوا لـ"سي إن إن" عدم وجود مفاوضات جارية، وأن أي "مخارج محتملة من غير المرجح أن تظهر في المدى القريب"، إذ لا توجد أي نقاشات جادة حول وقف العمليات العسكرية.

وكشفت الشبكة أنه لم يحدث أي تبادل فعلي للرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، كما أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي قاد 3 جولات من المفاوضات مع إيران قبل شن الضربات، لم يكن على اتصال بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي كان يتبادل معه الرسائل النصية في الماضي، ولا كبير مسؤولي الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وقال مسؤول أميركي بارز: "لا نستخدم أي جهة كوسيط. هذا عمل عسكري ويجب أن يأخذ مجراه".

ولا تزال قيادة إيران في حالة ارتباك بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في هجوم إسرائيلي، السبت.

والثلاثاء أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صراحة بشأن رؤيته للقيادة الإيرانية المستقبلية، قائلا: "الأشخاص الذين كنا نفكر بهم قد ماتوا. والآن لدينا مجموعة أخرى. ربما يكونون قد ماتوا أيضا بناء على التقارير، لذا أعتقد أننا سنشهد موجة ثالثة قادمة. وقريبا جدا لن نعرف أحدا".

في المقابل، توعدت إسرائيل، على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس، باغتيال أي شخص يحل محل خامنئي.

لكن ترامب أبدى آراء متباينة حول استعداده للتفاوض مع إيران، إذ صرح لمجلة "ذي أتلانتيك"، الأحد، أنه يعتزم التحدث مع "القادة الإيرانيين الجدد"، وقال: "إنهم يرغبون في الحوار، وأنا وافقت على ذلك، لذا سأتحدث معهم".

إلا أنه بعد يوم، كتب أن الإيرانيين "يريدون التحدث. قلت: فات الأوان".