وأفاد ألبانيزي البرلمان الأسترالي بأن الحكومة أرسلت 6 فرق إلى المنطقة استجابة للوضع.

وقال: "نشرنا بالفعل قدرات عسكرية في إطار خططنا الاحترازية في وقت سابق هذا الأسبوع. أشكر الأستراليين الذين يتوجهون إلى وضع خطير لمساعدة مواطنيهم".

ولم يقدم رئيس الوزراء الأسترالي تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه "القدرات"، لكن شبكة "إس بي إس نيوز" المحلية ذكرت أنها طائرات.

وتقول أستراليا إن لديها 115 ألف مواطن في المنطقة.

كما سبق أن أمرت نيوزيلندا بإرسال طائرتين عسكريتين إلى الشرق الأوسط، الخميس، استعدادا لإجلاء رعاياها.

وسارعت دول لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط هذا الأسبوع، بعد الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي أشعلت صراعا إقليميا.