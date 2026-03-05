ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في منشور على منصة "تلغرام"، عن بيان عسكري قوله: "استهدفنا مقار جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ".

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت مؤخرا أن الولايات المتحدة تفكر في تسليح الجماعات الكردية لشن هجمات ضد إيران، لكن البيت الأبيض نفى تلك التقارير.

ومع ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب تحدث مع قادة أكراد في المنطقة بشأن القاعدة الأميركية في شمال العراق.

وفي السياق ذاته، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الجماعات الكردية الانفصالية من محاولة التسلل إلى الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن "القوات المسلحة لن تتسامح مع أي تحركات من هذا النوع".

وقال لاريجاني، في أول تعليق له على تقارير تحدثت عن تحركات كردية محتملة بدعم أميركي إسرائيلي، إن "على الجماعات الانفصالية ألا تعتقد أن الظروف مواتية للتحرك أو القيام بأي خطوة".

ويشكل الأكراد جماعة عرقية يقدر عددهم بحوالي 30 مليون شخص يعيشون بشكل رئيسي في العراق وإيران وسوريا وتركيا.

وأقيمت المنطقة الكردية ذات الحكم الذاتي في العراق بعد إطاحة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.