وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولا شقيقة وصديقة أمر مدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكل تصعيدا مرفوضا يقوض جهود التهدئة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي".

وفي وقت سابق من الأربعا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الدفاعات الجوية التابعة لـحلف شمال الأطلسي دمرت في شرق البحر المتوسط صاروخا باليستيا أطلق من إيران وكان متجها نحو المجال الجوي التركي.