وأظهرت مشاهد تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من موقع الاستهداف، فيما دوى الانفجار في مناطق خارج العاصمة اللبنانية، بحسب مراسلي الوكالة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق إنذارا عاجلا إلى السكان في حي الغبيري في الضاحية الجنوبية، مطالبا بإخلاء مبنى محدد والمباني المجاورة له فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وقال الجيش في التحذير إن المبنى يقع بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، داعيا السكان إلى المغادرة الفورية حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.