وصوت المجلس على عرقلة مشروع قرار كان يهدف إلى وقف الحرب، ويشترط حصول الإدارة الأميركية على تفويض مسبق من الكونغرس قبل تنفيذ أي أعمال قتالية ضد إيران.

في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الشعب الأميركي يدعم قرار الدخول في حرب ضد إيران، رغم أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى عكس ذلك.

وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن الأميركيين يقفون إلى جانبه في هذا القرار.

وتابعت: "أعتقد أن الرئيس يعلم أن البلاد ذكية بما يكفي لتتجاوز العديد من عناوين الأخبار الزائفة التي تصور أن هذا الإجراء غير مبرر".

لكن عدة استطلاعات للرأي أظهرت معارضة واسعة للحرب. وأشار استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" بالتعاون مع شركة "يوغوف" إلى أن 54 بالمئة من الأميركيين يعارضون الحرب إذا استمرت لعدة أشهر.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن مستشاري ترامب يعملون على الحد من تداعيات سياسية ناجمة عن الرسائل المتضاربة بشأن الحرب مع إيران.