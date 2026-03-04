ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد أدانت ديلسي رودريغيز خلال الاتصال "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة معربة عن تضامن فنزويلا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها".

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة عن شكره لموقف فنزويلا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.