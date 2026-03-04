وقال ماكرون إنه أجرى، الأربعاء، اتصالات بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، لبحث "الوضع المقلق للغاية" في لبنان.

ودعا الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن هجوم بري"، مشددا على أهمية عودة جميع الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد ماكرون أن فرنسا ستواصل، بالتنسيق مع شركائها، دعم جهود القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من أداء مهامها السيادية على أكمل وجه، ووضع حد لما وصفه بالتهديد الذي يشكله حزب الله.

كما أعلن أن باريس ستتخذ خطوات فورية لدعم النازحين اللبنانيين استجابةً للأزمة الإنسانية في جنوب لبنان، مشددًا على أن تضامن بلاده مع الشعب اللبناني والتزامها بالاستقرار الإقليمي يظلان في صلب تحركها.