وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يدرس "بجدية" دور الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وقالت ليفيت، ردا على سؤال بشأن مرحلة ما بعد الحرب، إن الرئيس يناقش هذا الملف مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي.