قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير تشير إلى أن مجتبى خامنئي، نجل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل، ينظر إليه بوصفه المرشح الأوفر حظا لخلافته، مؤكدة أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تتابع هذا التطور عن كثب.
وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يدرس "بجدية" دور الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.
وقالت ليفيت، ردا على سؤال بشأن مرحلة ما بعد الحرب، إن الرئيس يناقش هذا الملف مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي.
وفي وقت سابق من الأربعاء، كشفت مصادر مطلعة، أن مجتبى خامنئي، قد نجا من الغارات الأميركية الإسرائيلية التي أدت لمقتل والده.
وأضاف المصدران أن المؤسسة الدينية الحاكمة تنظر إليه على أنه الخليفة المحتمل لوالده.
ويعد مجتبى، وهو رجل دين ذو صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، من أبرز الشخصيات المؤثرة في المؤسسة الدينية الإيرانية.
وأوضح أحد المصدرين أن "(مجتبى) على قيد الحياة.. لم يكن في طهران وقت اغتيال الزعيم الأعلى".
وقتل آية الله علي خامنئي يوم السبت، في هجمات أميركية-إسرائيلية على أهداف في إيران، ضمن مجموعة شخصيات عسكرية ونافذة أخرى لقيت حتفها.