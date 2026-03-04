وقالت الوزارة في ‌بيان "الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري ‌ما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى مصر".

وكانت المؤسسة الوطنية ⁠للنفط الليبية قد أعلنت ​أن ⁠لا ​علاقة لها بهذه الناقلة، مؤكدة أنها ​كانت في طريقها إلى ميناء بورسعيد المصري.

واتهمت روسيا أوكرانيا ‌بمهاجمة السفينة ‌التي ⁠غرقت في المياه بين ليبيا ومالطا بعد اشتعال النيران فيها.