وأوضحت الوزارة في بيان أن سبب انقطاع التيار قيد التحقيق.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلا عن وزارة الكهرباء، بانطفاء تام للمنظومة الكهربائية في عموم محافظات العراق، مضيفة أنه تجري عملية إعادة المحطات المنفصلة إلى العمل.

في غضون ذلك، دعت السفارة الأميركية في بغداد، الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة العراق فورا.

وكتبت السفارة عبر منصة إكس: "ينصح المواطنون الأميركيون في العراق بشدة بالمغادرة حالما تسمح الظروف بذلك، والبقاء في أماكن إقامتهم حتى تصبح الظروف آمنة للمغادرة"، مضيفة "إذا كان الوضع آمنا، فعلى المواطنين الأميركيين مغادرة العراق الآن".