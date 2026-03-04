وأكدت القيادة أن هذا الاستخدام يمثل "سابقة تاريخية" في العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن هذه المنظومة المتطورة تمنح القوات المسلحة قدرات غير مسبوقة على تنفيذ ضربات دقيقة.

من جانبه، أشاد الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، بأداء الوحدات المشاركة، قائلا: "أنا فخور للغاية برجالنا ونسائنا في القوات المسلحة الذين يوظفون الابتكار لخلق معضلات للعدو".

ماهي مواصفات الصاروخ؟

وصاروخ الضربة الدقيقة (Precision Strike Missile) "PrSM" هو جيل جديد من الصواريخ الباليستية أرض-أرض، تطوره شركة لوكهيد مارتن للجيش الأمريكي.

القدرات: صمم الصاروخ لاستهداف وتحييد المواقع الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة، إضافة إلى الأهداف البحرية، بدقة عالية.

المدى والسرعة: يتجاوز مداه 499 كيلومترا، ويتمتع بسرعة عالية تعزز قدرته على اختراق أنظمة الدفاع الجوي.

منصات الإطلاق: يتوافق مع راجمات M270 MLRS وM142 HIMARS، مع قدرة كل قاذف على حمل صاروخين.

الإصدارات: دخلت النسخة الأولى (Increment 1) الخدمة، فيما يجري تطوير النسخة التالية (Increment 2) لتعزيز القدرة على استهداف السفن المتحركة.

ويعد PrSM ركنا أساسيا في استراتيجية الجيش الأميركي لتعزيز قدرات الضربات بعيدة المدى، مع خطط لتطويره بما يتيح زيادة مداه وتحسين أدائه العملياتي مستقبلا.