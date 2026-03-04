وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، السبت الماضي، وقصفتا عدة مواقع في مختلف المناطق، ما أسفر عن مقتل المرشد الإيرانيعلي خامنئي وعشرات كبار المسؤولين، إلى جانب تدمير عدد من المواقع العسكرية والبنية التحتية الحساسة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، يتم تقسيم المهام جغرافيا وبحسب نوعية الأهداف وما يملكه كل طرف من أفضلية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يستهدف سلاح الجو الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية وأصولا عسكرية أخرى في غرب ووسط إيران، علما بأن طهران تطلق صواريخها باتجاه إسرائيل من تلك المناطق.

وبالمقابل، يعمل الجيش الأميركي على قصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية في جنوب البلاد، التي تستخدمها طهران لقصف القواعد الأميركية في الخليج العربي.

أما من حيث نوعية الأهداف، فقد قسمت إسرائيل والولايات المتحدة العمل، وتولت هذه الأخيرة استهداف البحرية الإيرانية، في حين ركزت إسرائيل على أهداف أخرى مثل البنية التحتية ومواقع يستغلها النظام.

وفي هذا السياق، اعتمد سلاح الجو الإسرائيلي على الطائرات الأميركية للتزود بالوقود، وتمركزت عشرات منها في إسرائيل أثناء اندلاع الصراع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أُنشئت خلية تنسيق مشتركة في إسرائيل والولايات المتحدة لتنسيق الحملة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأهداف والدفاع.

كما يجري رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير محادثات يومية مع قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر.