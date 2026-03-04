وكتبت وزارة الحرب عبر صفحتها على منصة إكس تعليقا على الفيديو المنشور: "في المحيط الهندي، أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية كانت تظن أنها آمنة في المياه الدولية، وبدلا من ذلك، أغرقت بطوربيد — الموت الصامت".

وأضافت: "إنها أول عملية إغراق لسفينة معادية بواسطة طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية. ومثلما كان الحال في تلك الحرب — عندما كنا لا نزال وزارة الحرب — نحن نقاتل من أجل الفوز".

في غضون ذلك، أكدت البحرية في سريلانكا، الأربعاء، أنها انتشلت 87 جثة من البحر، حيث تم إغراق سفينة حربية إيرانية.

من جانبها أعلنت القيادة الوسطى الأميركية إغراق أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني، إما بضربها أو بإغراقها، بواسطة القوات الأميركية.

وتابعت القيادة: "في الليلة الماضية، أضافت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) سفينة حربية من طراز سليماني إلى القائمة".

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، قد قال في وقت سابق، الأربعاء، في مؤتمر صحفي: "نسيطر على الممرات البحرية والمجال الجوي لإيران ونتحكم بمصيرها"، مؤكدا أنه "تم تدمير البحرية الإيرانية بالكامل".

وأضاف أن "غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية باستخدام طوربيد في المحيط الهندي"، في الحادث الذي أعلنت عنه سريلانكا، حيث كانت السفينة قرب سواحلها.