وأوضحت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، أن بلادها لا تسعى لتوسيع دائرة الصراع رغم "جسامة الأحداث"، مؤكدة أن القوة وحدها لا تكفي لبناء مستقبل آمن.

وقالت الهاشمي:"رغم جسامة الأحداث، يبقى موقفنا متزنا: نحن لا نسعى لتوسيع دائرة المواجهة، ولا نؤمن بأن الحلول العسكرية تصنع استقرارا دائما. تمضي دولة الإمارات بثقة وصلابة دفاعا عن أمنها وحرصا على استقرار المنطقة، فالمستقبل الآمن لا يبنى بالقوة وحدها، بل بالحوار والرؤية والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا".

وأضافت: "دولة الإمارات ليست دولة ردود أفعال بل دولة تؤمن بأهمية الحفاظ على شبكة العلاقات الدولية المتوازنة وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة حتى في أصعب اللحظات لتجنب الانزلاق إلى استقطابات حادة".