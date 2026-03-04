وبحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، فقد واصل رجي نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح الوزير موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام حزب الله بتسليمه، في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية.

ووفق البيان، أجرى الوزير رجي سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين، من بينها وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأعرب لهما عن تضامن لبنان الكامل مع بلديهما في مواجهة الانتهاكات التي تمس سيادة وأمن أراضيهما.

وفي المقابل، أكد الوزيران الكويتي والبحريني وقوف بلديهما إلى جانب لبنان في محنته، مؤكدَين استعدادهما لتقديم كل دعم ومساعدة يحتاجها.

كما تلقى الوزير رجي اتصالين هاتفيين من وزير خارجية هولندا طوك برندسين، ووزيرة خارجية النمسا بياته ماينل-رايتسنغر، اللذين حرصا على الاطلاع على آخر المستجدات الميدانية في لبنان.

وتطرق الحديث إلى القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في جلستها الطارئة عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، إذ أكد الوزير عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذه.