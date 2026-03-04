ومع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يومها الخامس، قالت الشركة في بيان "عطفا على إعلان قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، تعلن قطر للطاقة بأنها أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة".

وأعلنت الشركة الثلاثاء إيقاف بعض صناعاتها الكيميائية والبتروكيميائية والتحويلية، بعد يومين من قرارها تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران، حيث استهدفت الأولى أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة "رأس لفان" الصناعية التابعة لقطر للطاقة، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.