وأضافت الوكالة أنه "على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة: «البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها» عبر منصة التطوع الوطنية volunteer.gov.bh، حيث تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية والهندسية واللوجستية والإدارية والرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية".