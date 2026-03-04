من جانبه عبر رئيس الإمارات عن شكره لشيخ الأزهر على موقفه.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، ضرورة ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمعالجة مختلف القضايا، تفادياً لمزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في المنطقة.