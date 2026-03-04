وتمثل الواقعة أول اشتباك جوي بين المقاتلات في الحرب التي بدأت السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم قبل قليل إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق الأجواء الإيرانية"، موضحا أن هذه "أول عملية إسقاط لطائرة حربية (إيرانية) من قبل طائرة حربية (إسرائيلية) من طراز إف 35".

كما أنها المرة الأولى خلال أكثر من 40 عاما، التي تسقط فيها إسرائيل طائرة مقاتلة.

وكانت آخر مرة أسقط فيها سلاح الجو الإسرائيلي مقاتلة في 24 نوفمبر 1985، وذلك خلال اشتباك جوي فوق لبنان، حيث أسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 15" ​​طائرتين سوريتين من طراز "ميغ 23".

وبدأ إنتاج "ياك 130" روسية الصنع، في تسعينيات القرن الماضي، وتستخدم هذه الطائرة عادة كطائرة تدريب متقدمة لطياري طائرات "سو 57" الروسية الأكثر تطورا وغيرها من الطائرات المماثلة، لكن يمكن استخدامها أيضا كطائرة هجومية.

ويعتبر سلاح الجو الإيراني، بما في ذلك مقاتلات "إف 4" و"إف 5"، قديما في معظمه، ولا يضاهي طائرات "إف 15" و"إف 16" و"إف 35" التي تمتلكها إسرائيل، إلا أن "ياك 130" أكثر تطورا من بعض الطائرات الأخرى.

وتستهدف إسرائيل سلاح الجو الإيراني منذ بداية الحرب، وبعد ظهر الأحد قصفت مقاتلات إيرانية قبل لحظات من إقلاعها.

وحسب تقارير استخباراتية، أحكمت الولايات المتحدة وإسرائيل سيطرتهما الجوية فوق طهران، حيث أمكنهما شن هجمات استباقية والتحليق فوق الأهداف المحتملة من دون عوائق لفترة طويلة، خلال اليومين الأولين من الحرب.