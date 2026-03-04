ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن مجتبى خامنئي، نجل الزعيم الإيراني علي خامنئي، قد نجا من الغارات الجوية الأميركية-الإسرائيلية التي أودت بحياة والده.

وأضاف المصدران أن المؤسسة الدينية الحاكمة تنظر إليه على أنه الخليفة المحتمل لوالده.

ويعد مجتبى، وهو رجل دين ذو صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، من أبرز الشخصيات المؤثرة في المؤسسة الدينية الإيرانية.

وأوضح أحد المصدرين أن "(مجتبى) على قيد الحياة.. لم يكن في طهران وقت اغتيال الزعيم الأعلى".

وقتل آية الله علي خامنئي يوم السبت، في هجمات أميركية-إسرائيلية على أهداف في إيران، ضمن مجموعة شخصيات عسكرية ونافذة أخرى لقيت حتفها.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نبأ وفاة خامنئي فجر يوم الأحد، وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إنه تم العثور على جثة الزعيم الإيراني.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعاونت بشكل وثيق مع إسرائيل لاستهداف الرجل الذي كان يقود إيران منذ عام 1989.

على صعيد متصل، أعلنت إيران الأربعاء أنها تسعى جاهدة لتعيين مرشد أعلى جديد في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد اغتيال آية الله علي خامنئي في غارات أميركية-إسرائيلية السبت الماضي.

وقال أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة المسؤول عن اختيار المرشد الجديد: "نبذل ما بوسعنا".

وأضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي: "بإذن الله، سيتم تعيين المرشد في أقرب فرصة. نحن قريبون من ذلك، لكننا في حالة حرب".

ووفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، يعتبر مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل آية الله خامنئي، منافسًا على منصب القائد الأعلى للبلاد، حتى قبل الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل والده في بداية الحرب يوم السبت الماضي، رغم حقيقة أنه لم يتم انتخابه أو تعيينه من قبل في منصب حكومي.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ يوم السبت، عندما استهدفت الغارة الإسرائيلية مكاتب المرشد الأعلى، مما أسفر عن مقتل والده (86 عامًا)، وكذلك لقيت زهراء حداد عادل، زوجة مجتبى، حتفها.

ويُعتقد أن مجتبى خامنئي ما زال حيا، ومن المحتمل أن يكون قد اختبأ في ظل تواصل الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لم تشر إلى مكانه.

ووفق الوكالة، فإنه بعد اعتبار المحافظين في إيران والد مجتبى وزوجته شهيدين في الحرب ضد أميركا وإسرائيل، ارتفعت أسهم خامنئي بين أعضاء مجلس الخبراء البالغ عددهم 88 عضوًا، الذين سيختارون المرشد القادم.