وأوضحت الوزارة أنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخا بالستيا تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 175 صاروخا، بينما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة، كما تم رصد 941 مسيّرة إيرانية واعتراض 876 مسيّرة، وقعت 65 منها داخل أراض الدولة، كما تم رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، كما أسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و78 حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والاثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية".

وأكدت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة، الذي أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية".

ودانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة إياه "عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية والقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها"، وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.