ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالة لسكان جنوب لبنان، مشددا على ضرورة التوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني.

وحذر المتحدث من أن "أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر".

وقال سكان قرى في جنوب لبنان، إنهم تلقوا اتصالات ورسائل على هواتفهم، تأمرهم بالرحيل.

ويأتي التحذير بعد ضربات على ضاحية بيروت الجنوبية، وتوغل الجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام اللبنانية على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود، الأربعاء، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن حزب اللّه أنه استهدف مقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وسط إسرائيل، بسربٍ من المسيّرات.

وقال حزب الله إن هجومه يأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

وكان حزب الله أعلن، في بيان ثان، أن عناصره استهدفوا تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بالصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه يعمل على إنشاء "منطقة عازلة" في جنوب لبنان.

والثلاثاء، أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة "فرانس برس"، بأن القوات الإسرائيلية توغلت في منطقة حدودية في جنوب لبنان، وذلك بعيد توجيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات للقوات بـ"التقدم والسيطرة" على مواقع جديدة، على وقع التصعيد مع حزب الله.