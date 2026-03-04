وقالت وزارة ​الخارجية ⁠الروسية إن محطة بوشهر النووية الإيرانية ​تتعرض لتهديد من جراء الغارات ‌الجوية الأميركية الإسرائيلية، وأضافت أنه يمكن ‌سماع دوي ‌الانفجارات على بعد كيلومترات من محيطها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لهجوم جديد "مما يشكل مخاطر إشعاعية جسيمة".

كما شددت المتحدثة على أن روسيا تطالب بتأمين منشآتها النووية في إيران.

وعبرت عن أمل موسكو في ​أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييما موضوعيا للمخاطر النووية ​التي ‌تشكلها الضربات الأميركية والإسرائيلية.

في غضون ذلك أكد زاخاروفا أن روسيا مستعدة لمواصلة البحث عن حلول لأزمة إيران تستند إلى القانون الدولي، مشددة على عدم وجود حل عسكري للأزمة.

واعتبرت أن دعوات الولايات المتحدة للإيرانيين لتولي السلطة بأنفسهم "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة إيران".

كما نددت المتحدثة بالهجوم على مدرسة في إيران، وأشارت إلى أن التهديد الإيراني كان "ذريعة للإطاحة بدولة ذات سيادة".