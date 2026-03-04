أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، عن محاولة شن هجوم جديد على مصفاة رأس تنورة.
وقال المتحدث في بيان، إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيّرة"، مشيرا إلى أنه "لم ينتج عنه أضرار".
وكالات - أبوظبي
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، عن محاولة شن هجوم جديد على مصفاة رأس تنورة.
وقال المتحدث في بيان، إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيّرة"، مشيرا إلى أنه "لم ينتج عنه أضرار".
وقال المتحدث في بيان، إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيّرة"، مشيرا إلى أنه "لم ينتج عنه أضرار".