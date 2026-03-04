وقال وزير ⁠خارجية سريلانكا فيجيتا هيراث في إفادة أمام البرلمان، إن الجيش أنقذ ما لا يقل ‌عن 30 شخصا كانوا على متن الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" أثناء غرقها، الأربعاء.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع قال ‌في وقت ‌سابق إن البحرية أرسلت مهمة إنقاذ بعد تلقي نداء استغاثة ⁠من ‌السفينة الإيرانية.

ولم يذكر وزير ⁠الخارجية مزيدا من التفاصيل، ⁠لكنه قال إن سريلانكا ستتخذ ​الإجراء ⁠المناسب.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن السفينة أطلقت نداء استغاثة قبالة سواحل غالي جنوبي البلاد، وأن المصابين نقلوا إلى ​مستشفى ‌في غالي.

وصدر نداء استغاثة عن الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 180 شخصا عند الفجر.

وأكد هيراث إرسال سفينتين تابعتين للبحرية السريلانكية وطائرة للقيام بعملية الإنقاذ.