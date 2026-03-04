ومن بين الجرحى، 10 أشخاص تعرضوا لإصابات متوسطة، و198 حالة في وضع جيد.

وتلقى 7 أشخاص العلاج من القلق، بينما خضع 4 آخرون لفحوص طبية أو يخضعون لها حاليا.

وبلغ إجمالي عدد المنقولين إلى المستشفيات منذ بدء الحرب، السبت، 1274 شخصا.

ومن هذا العدد، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، لا يزال 96 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما تلقى الباقون العلاج وغادروا المراكز الصحية.

ومن بين المصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، 4 حالات متوسطة، اثنان منهم لم يصابا بشكل مباشر بقصف صاروخي.

كما لا يزال 23 شخصا آخر يتلقون العلاج في المستشفى في حالة متوسطة، و65 آخرون في حالة جيدة.

ويخضع 4 آخرون لفحوص طبية في المستشفى.