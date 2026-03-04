وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند إن مستشفى الأميري استقبل عبر خدمات الطوارئ الطبية، حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة.

وأوضح السند أن فرق الطوارئ الطبية باشرت التعامل مع الحالة ميدانيا فور تلقي البلاغ، حيث جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، واستمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة من جراء الإصابة.

وذكر أن 4 من أفراد العائلة، من بينهم والدة الطفلة، يخضعون حاليا للتقييم الطبي، ووضعوا تحت الملاحظة في المستشفى للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم الصحية.