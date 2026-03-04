وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن "كل قائد يتم تعيينه من قبل نظام الإرهاب الإيراني لمواصلة قيادة برنامج تدمير إسرائيل، وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة، وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفا واضحا للتصفية".

وأضاف كاتس على منصة "إكس": "لا يهم اسمه أو المكان الذي سيختبئ فيه".

وتابع: "أنا ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وجهنا الجيش الإسرائيلي للاستعداد والعمل بكل الوسائل لتنفيذ المهمة كجزء لا يتجزأ من أهداف عملية (زئير الأسد)"، الاسم الذي اختارته إسرائيل للهجوم على إيران.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنواصل العمل بكل قوة، يدا بيد شركائنا الأميركيين، لسحق قدرات النظام وتهيئة الظروف أمام الشعب الإيراني لإسقاطه واستبداله".

وقتل خامنئي في بداية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولاحقا، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أسوأ ما قد يحدث في إيران هو اختيار مرشد سيئ بقدر خامنئي"، على حد وصفه.

وشنت الولايات وإسرائيل ضربات على مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة، المكلف انتخاب مرشد أعلى خلفا لخامنئي.