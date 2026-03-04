وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "غارة إسرائيلية استهدفت فندقا في الحازمية"، مضيفة أن "سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان المستهدف".

وفي وقت سابق، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في مدينة بعلبك شرق لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "الطيران المعادي استهدف فجرا مبنى مؤلفا من أربع طبقات داخل مجمع سكني في أحد أحياء المدينة"، مشيرة إلى أن "العمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الأنقاض".