وأفادت المصلحة، عبر صفحتها على فيسبوك، الأربعاء، بأن مركز البحث والإنقاذ الليبي تلقى نداء استغاثة من الناقلة يفيد بتعرضها لانفجارات مفاجئة أعقبها حريق هائل أدى في النهاية إلى غرقها بالكامل.

وأوضحت أن المركز بادر إلى التنسيق مع نظيره في مالطا لبدء عملية البحث والإنقاذ، حيث جرى توجيه سفينة بضائع كانت في طريقها إلى بنغازي نحو موقع الحادث.

وأكدت المصلحة أن السفينة تمكنت من إنقاذ طاقم الناقلة بالكامل، وعددهم 30 شخصا، مشيرة إلى أن جميعهم بصحة جيدة.

وحذرت المصلحة السفن والوحدات البحرية من الاقتراب من موقع الحادث بسبب "الخطر الملاحي ووجود حطام سفينة غارقة لم يتم تحديد أبعادها أو عمق غرقها بعد".

كما نبهت إلى احتمال حدوث خطر بيئي نتيجة تسرب محتمل لشحنة الغاز الطبيعي المسال أو المواد البترولية من خزانات الناقلة.