وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت المسيرات ودمرتها فور دخولها المجال الجوي للمملكة.

وفي السياق، أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الثلاثاء أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

وثمن مواقف قادة الدول الشقيقة والصديقة الذين أدانواالاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن.