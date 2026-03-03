وقالت هيئة العمليات بالجيش السوري في بيان إن القوات عززت انتشارها على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق لضبط الحدود.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية، مشيرة إلى أن الوحدات المنتشرة تضم قوات حرس الحدود وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح متزايدة لآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المعابر الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس، هربا من القصف الجوي الإسرائيلي الذي يستهدف الأراضي اللبنانية.