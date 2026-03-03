وأوضح جهاز أمن الدولة القطري أن عمليات الرصد والمتابعة أسفرت عن توقيف عشرة متهمين، كلف سبعة منهم بمهام تجسسية لجمع معلومات حول منشآت حيوية وعسكرية في الدولة، فيما كلف ثلاثة آخرون بتنفيذ أعمال تخريبية وتلقوا تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزة المتهمين على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة، إلى جانب وسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأشار البيان إلى أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.

ودعا جهاز أمن الدولة المواطنين والمقيمين إلى التحلي باليقظة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لدى الجهات المختصة.