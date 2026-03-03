وقالت إن قواتها المسلحة تصدت لهذه الهجمات بكفاءة واحترافية عالية. على ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)

وشددت دولة الإمارات على أنها لم تشارك في الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، مؤكدة التزامها بسياساتها القائمة على حسن الجوار وخفض التصعيد، ووفق ما ينص عليه الأمم المتحدة.

وأكدت احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما شددت الإمارات على أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة قبل نشر أو تداول أي تقارير غير دقيقة.