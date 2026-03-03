وذكر المتحدث، في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا استخباراتيًا دقيقًا، وقضى على داود علي زاده، القائد بالنيابة لفيلق لبنان التابع لفيلق القدس الإيراني، حسن مهدوي، الذي قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي".

وتابع: "كان علي زاده أرفع قائد إيراني مسؤول عن العمليات الإيرانية في لبنان، ويحمل رتبة تعادل رتبة مقدم".

وأكمل: "يُعدّ فيلق لبنان حلقة وصل بين حزب الله والنظام الإيراني، وهو هيئة تدعم تعزيز قوة حزب الله، وكان بمثابة حلقة الوصل بين كبار مسؤولي فيلق القدس وقيادة حزب الله".

ولفت إلى أن "زاده شغل علي زاده سابقا عدة مناصب، من بينها قائد فيلق الأسلحة الاستراتيجية في فيلق القدس، حيث أشرف على تعزيز قدرات فروع حزب الله في مجال الأسلحة الاستراتيجية. وكان مركزًا هامًا للمعرفة في مجال القدرات النارية لحزب الله والفصائل التابعة له".

وتابع: "تولى زاده منصبه في نهاية عملية سهام الشمال، وشارك في إعادة بناء التنظيم الإرهابي واستخلاص الدروس لإدارة العمليات الإرهابية ضد إسرائيل".

وأضاف: "حتى الآن، كان له دورٌ في تحريض حزب الله ودفعه نحو شنّ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل، لن تسمح إسرائيل للعناصر الإرهابية الإيرانية بالتمركز في الأراضي اللبنانية، لما في ذلك من ضرر على إعادة بناء الدولة اللبنانية وتقوية لحزب الله".

بالتزامن مع ذلك، نصح الجيش الإسرائيلي ممثلي إيران في لبنان بمغادرة البلاد فورا قبل استهدافهم.