كما أدان البديوي التعدي السافر على منشآت مدنية وسكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر.

وأكد أن "الاعتداءات الإيرانية على أراضي دول المجلس وتصعيدها الغير مبرر والغير قانوني ولا أخلاقي، دليل صارخ على نواياها الخبيثة تجاه دول المجلس، وسعيها الدائم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأشار إلى أن استهداف أراضي دول المجلس لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، وأنه يتوجب على إيران الوقف الفوري لاعتداءاتها الهمجية، مجددا تضامن كافة دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.