أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، أنه لا يوجد حاليا أي اتصال مع إيران، مشيرا إلى أن الصواريخ الاعتراضية لم تستنفد على الإطلاق.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية خلال مؤتمر صحفي إن "الأهداف الإيرانية لا تقتصر على المواقع العسكرية، بل تشمل جميع الأراضي القطرية".
وأوضح الأنصاري: "كانت هناك محاولات لمهاجمة مطار حمد الدولي، وقد تم إحباطها كلّها".
وأضاف: "مخزونات الصواريخ الاعتراضية لدينا لم تستنفد على الإطلاق واحتياطاتنا تكفي للتعامل مع الخطر القائم".
وأبرز أن "الطائرات الإيرانية التي أُسقطت أمس دخلت المجال الجوي القطري وتم تحذيرها".
وتابع: "بعد تأكيد توجهها للدوحة، تم استهدافها ونبحث عن أطقمها".
وكشف الأنصاري: "هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا.. كما هناك عدد من العالقين في سفن سياحية وتم تأمينهم".
وذكر: "أعلنا عن استضافة هؤلاء في فنادق في الدولة لحين انتهاء الأزمة".
كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أنه "ليس لدينا معلومات عن أي خلايا للموساد حاليا".