وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية خلال مؤتمر صحفي إن "⁠الأهداف الإيرانية لا ⁠تقتصر ‌على المواقع العسكرية، ⁠بل تشمل ⁠جميع ​الأراضي ⁠القطرية".

وأوضح الأنصاري: "كانت هناك محاولات لمهاجمة مطار حمد الدولي، وقد تم إحباطها كلّها".

وأضاف: "مخزونات الصواريخ الاعتراضية لدينا لم تستنفد على الإطلاق واحتياطاتنا تكفي للتعامل مع الخطر القائم".

وأبرز أن "الطائرات الإيرانية التي أُسقطت أمس دخلت المجال الجوي القطري وتم تحذيرها".

وتابع: "بعد تأكيد توجهها للدوحة، تم استهدافها ونبحث عن أطقمها".

وكشف الأنصاري: "هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا.. كما هناك عدد من العالقين في سفن سياحية وتم تأمينهم".

وذكر: "أعلنا عن استضافة هؤلاء في فنادق في الدولة لحين انتهاء الأزمة".

كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أنه "ليس لدينا معلومات عن أي خلايا للموساد حاليا".