أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، الثلاثاء، على أهمية التركيز على العمل الجماعي لحماية الوطن، وعدم الالتفات لمن يكنون الحقد لدولة الإمارات.
وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني، من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات، بل أن نركّز على العمل الجماعي لحماية الوطن وصون منجزاته".
وتابع: "هذا التشفي لا يغيّر من الحقائق، بل يعكس ضيق أفق وعجزا عن قراءة التجارب الناجحة".
وختم قرقاش: "لا نشغل أنفسنا بالتحليلات النفسية لدوافعهم، فنحن أصحاب مشروع حضاري في منطقة صعبة وخطِرة، ونمضي بثقة لتعزيز استقرار دولتنا وترسيخ مكتسباتها".