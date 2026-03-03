وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "في جهودنا للتصدي للعدوان الإيراني، من المهم ألا ننشغل بحقد البعض على نجاح الإمارات، بل أن نركّز على العمل الجماعي لحماية الوطن وصون منجزاته".

وتابع: "هذا التشفي لا يغيّر من الحقائق، بل يعكس ضيق أفق وعجزا عن قراءة التجارب الناجحة".

وختم قرقاش: "لا نشغل أنفسنا بالتحليلات النفسية لدوافعهم، فنحن أصحاب مشروع حضاري في منطقة صعبة وخطِرة، ونمضي بثقة لتعزيز استقرار دولتنا وترسيخ مكتسباتها".