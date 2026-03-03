وقال الجيش في بيان إن سلاح البحرية نفّذ، الإثنين، غارة على منطقة بيروت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، أسفرت عن مقتل خزاعي، الذي أشار إلى أنه كان يشغل أيضا منصب رئيس أركان "فيلق لبنان" التابع للقوة.

وبحسب البيان، كان خزاعي يُعد "اليد اليمنى" لقائد فيلق لبنان، وعنصرا مركزيا في عملية بناء قوة حزب الله، كما كان مسؤولا عن التنسيق بين الحزب وإيران، ولا سيما فيما يتعلق بمواءمة احتياجاته العسكرية مع الموارد التي توفرها طهران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن خزاعي أشرف، في إطار مهامه، على عمليات تسليح واسعة شملت تزويد الحزب بأسلحة ومعدات إيرانية، وتنفيذ خطة التعاظم العسكري، إضافة إلى إعادة بناء القدرات بعد عملية "سهام الشمال".

كما اتهم البيان خزاعي بالمساهمة في ترسيخ مسارات نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، ومواكبة خطط إنتاج الأسلحة داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته ضد حزب الله، متهما إياه بالانخراط في المواجهة "برعاية النظام الإيراني"، على حد تعبير البيان.